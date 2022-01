Juiz decide dar seguimento a acusação de abuso sexual contra o príncipe Andrew

Virginia Giuffre disse que pediu a Epstein para tirar esta foto dela com o príncipe Andrew e Maxwell; o duque de York disse que não se lembra dela ou do momento da fotografia

Os advogados dele defenderam na Justiça que o caso fosse arquivado, citando um acordo de 2009 que ela firmou com Jeffrey Epstein, condenado por abusos sexuais e morto em 2019. Mas um juiz de Nova York, Lewis A. Kaplan, decidiu que o caso pode sim ser levado a julgamento.

O príncipe nega consistentemente as acusações. O Palácio de Buckingham afirmou que não comentaria um assunto legal em andamento.

Já a autora da acusação disse estar "satisfeita" que a tentativa do príncipe Andrew de arquivar o caso tenha sido negada pelo tribunal e que "agora serão apresentadas provas das suas acusações contra ele".

O príncipe Andrew, o terceiro filho da rainha britânica, disse em uma entrevista ao programa BBC Newsnight em 2019 que não se lembrava de ter conhecido Virginia Giuffre e que o relato que eles teriam feito sexo nos EUA e no Reino Unido "não aconteceu".

Acordo de 2009 com Epstein

Os advogados do príncipe destacaram que em um acordo judicial entre Giuffre e Epstein em 2009, havia um trecho prevendo que não seriam processadas outras pessoas ligadas ao financista. Durante uma audiência virtual, eles disseram que o duque de York era um "potencial réu", conforme definido pelo acordo, e que o caso "deveria ser arquivado".

Mas o advogado de Giuffre disse que apenas as partes envolvidas no acordo podem se beneficiar dele, e não um "terceiro".

Os advogados do príncipe Andrew poderiam lançar um recurso contra a decisão do juiz Kaplan, mas precisariam de sua permissão para fazê-lo. Especialistas dizem que a redação da decisão do juiz sugere que uma medida assim não seria concedida.