Pai não vacinado perde temporariamente direito de ver filho no Canadá

Há 3 minutos

Criança aguardando para ser vacinada em Québec, um dos polos de avanço da covid-19 no Canadá

A decisão, ocorrida no final do mês passado, veio após um pedido do pai para que seu tempo de visitação fosse estendido durante o período de festas de fim de ano.