Boris Johnson: ministros se reúnem em torno do premiê em meio a pedidos de renúncia

Há 13 minutos

As críticas aumentaram depois que foi revelado um convite por e-mail pedindo aos participantes que trouxessem "sua própria bebida" para a festa.Em meio a essa turbulência política, Johnson cancelou uma viagem à cidade inglesa de Lancashire após um parente ter testado positivo para covid.O líder conservador escocês Douglas Ross e outros integrantes do partido liderado por Johnson se pronunciaram pela saída do cargo de premiê.Mas os ministros dizem que os membros do Parlamento britânico precisam esperar o resultado de uma investigação que defina se o primeiro-ministro britânico quebrou as regras da quarentena.O líder da Câmara dos Comuns, Jacob Rees-Mogg, minimizou a declaração de Ross e chamou-o de "peso leve".O conservador escocês registrou em uma carta oficial a um comitê do partido expressando falta de confiança em Johnson.Se outros 53 parlamentares conservadores se juntarem a Ross nesse pedido, uma moção de desconfiança pode ser votada para tirar Boris Johnson da liderança do partido. O presidente desse comitê só se pronuncia depois que o número mínimo de 54 assinaturas for atingido.

Mais apoios para Boris

O ministro para Irlanda do Norte, Brandon Lewis, disse ao programa BBC Breakfast que ele apoiava Johnson totalmente. "É preciso deixar a investigação chegar a todos os detalhes e fatos", disse.A ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, disse apoiar o atual premiê "100%". O chefe da pasta das finanças, Rishi Sunak, declarou que Johnson fez bem ao se desculpar e que apoia os pedidos por "paciência" enquanto a investigação sobre a brecha na quarentena é finalizada.Sajid Javid, ministro da Saúde, afirmou que a "maioria das pessoas aceitou" que é preciso esperar o resultado da sindicância enquanto a ministra da Cultura, Nadine Dorries, disse que "confia totalmente no premiê"."Os colegas que pedem sua renúncia têm um histórico consistente de não apoiar o primeiro-ministro e fazer pedidos parecidos de tempos em tempos", disse ela."Nós somos o partido do governo. Todo mundo precisa esfriar a cabeça."Na Câmara dos Comuns, Rees-Mogg disse que uma investigação futura vai analisar se as restrições sobre a covid-19 foram "proporcionais" ou "duras demais para as pessoas"."Eu acho que todo entende, em todos os cantos da Casa, que as pessoas vêm obedecendo as regras e essas regras são muito difíceis para as pessoas obedecerem.A visita de Boris Johnson prevista para esta quinta (13/01) a uma clínica de vacinação de Lancashire foi cancelada e ele seguirá protocolos oficiais como testes diários e limitar o contato com outras pessoas, disse um porta-voz do gabinete do premiê.