Tsunami atinge Tonga após erupção de vulcão submarino

Há 55 minutos

Um tsunami causado por uma gigante erupção vulcânica submarina atingiu Tonga, país no oceano Pacífico.

Imagens divulgadas em redes sociais mostraram água atingindo uma igreja e várias casas, e testemunhas disseram que cinzas caíram sobre a capital, Nuku'alofa - que fica a apenas 65 km ao norte do vulcão.

Um alerta de tsunami fez com que os moradores corressem para terrenos mais altos.

A erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai deixou o Pacífico Sul em alerta.

"Meu primeiro instinto foi me esconder embaixo da mesa. Peguei minha irmãzinha e gritei para meus pais e outras pessoas na casa fazerem a mesma coisa", disse ela ao site de notícias neozelandês Stuff.co.nz.

As nuvens de gás, fumaça e cinzas saindo do vulcão atingiram 20 km no céu, segundo o Serviço Geológico de Tonga.