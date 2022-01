A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

As impressionantes imagens da erupção de vulcão em Tonga

Há 13 minutos

O vulcão Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, que fica submerso no oceano Pacífico em Tonga, entrou em erupção no último dia 15 de janeiro, desencadeando um tsunami.

Até o momento em que publicamos este vídeo, não há relatos de mortes, mas tanto as cinzas como as inundações deixaram boa parte do país incomunicável e sem luz.