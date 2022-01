Vulcão em Tonga: 6 gráficos mostram como erupção se expandiu pelo Pacífico de forma tão violenta

Equipe de Jornalismo Visual

BBC News

Há 1 hora

Crédito, NOAA Legenda da foto, A erupção do vulcão vista de um satélite

Uma enorme erupção em Tonga no último fim de semana desencadeou um tsunami que se espalhou pelo Pacífico em questão de horas.

As ondas atingiram Austrália, Nova Zelândia e Japão, bem como a costa oeste da América do Norte e do Sul.

Uma onda de choque atmosférica foi detectada em todo o mundo e uma enorme nuvem de cinzas cobriu as ilhas do Pacífico por milhares de quilômetros.

Aqui está o que sabemos sobre como essa onda se espalhou tão amplamente e com tanta violência.

Onde está Tonga?

Tonga é composto por cerca de 170 ilhas, muitas delas desabitadas, a cerca de 3,3 mil quilômetros a oeste da Austrália.

O vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai está localizado a quase 65 quilômetros da capital.

No sábado (15/1), o centro do vulcão afundou e desapareceu no mar.

Quase duas horas depois, surgiu uma força devastadora.

Quando a erupção acabou, quase todo o vulcão e a terra ao redor dele haviam desaparecido.

A erupção enviou uma enorme onda de choque atmosférica, que viajou a 300 metros por segundo.

Mudanças na pressão foram detectadas na Europa, do outro lado do mundo, 15 horas depois.

A explosão foi ouvida em todo o Pacífico, de Fiji ao Alasca.

Com que rapidez o tsunami se espalhou?

Ondas de tsunami se espalharam rapidamente pelo Pacífico.

Elas levaram menos de 5 horas para chegar à Nova Zelândia e cerca de 10 para chegar ao Alasca.

Especialistas dizem que o tsunami pode ter sido causado por detritos que caíram no fundo do oceano e foi impulsionado pela onda de pressão e seu efeito na superfície da água.

As ondas continuaram no domingo e ainda estavam sendo observadas na Austrália na segunda-feira.

As ondas de tsunami podem ser muito mais destrutivas do que as ondas normais, mesmo quando não são particularmente altas.

Uma onda normal pode levar 15 segundos para chegar à costa e retornar ao mar.

Algumas das ondas do tsunami na Austrália tinham menos de um metro, mas duraram quase 30 minutos.

Elas levaram 15 minutos para inundar a superfície e outros 15 minutos para recuar.

Por que a erupção foi tão violenta?

As razões exatas pelas quais essa erupção foi tão violenta ainda estão sendo analisadas por especialistas.

Alguns acreditam que a velocidade com que o magma derretido saiu do vulcão pode ter desempenhado um papel relevante.

Quando o magma cheio de gás vulcânico é impulsionado através da água do oceano em alta velocidade, não há tempo para uma camada de vapor resfriá-lo.

E essa "interação combustível-refrigerante" causa uma enorme explosão química, segundo os pesquisadores.

Águas mais profundas poderiam ter abafado a erupção, mas a superfície do vulcão estava apenas cerca de 150m a 200m abaixo da água.

Como está a situação no local neste momento?

As comunicações com Tonga foram destruídas, dificultando a compreensão da escala dos danos.

As comunicações por internet e telefone são limitadas e as áreas costeiras remotas estão ilhadas.

A Cruz Vermelha disse que até os telefones por satélite, que muitas agências de ajuda humanitária usam, tiveram má recepção por causa da nuvem de cinzas.

A organização estima que cerca de 80 mil pessoas podem ter sido afetadas pelo tsunami.

Terrenos em Tonga cobertos após a erupção

Deslize o botão para observar as mudanças na parte norte da ilha principal de Tonga

A poeira do vulcão pode contaminar o abastecimento de água, levando os moradores a precisarem beber água engarrafada e usar máscaras.

O governo da Nova Zelândia, que vem ajudando nos esforços de ajuda, diz que a costa oeste de Tongatapu, a principal ilha de Tonga, sofreu "danos significativos".

