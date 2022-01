O que morte de cantora que contraiu covid de propósito revela sobre pandemia e vacinas

Há 37 minutos

"Se você tem exemplos da vida real, é mais poderoso do que apenas mostrar gráficos e números. Você não consegue simpatizar com números."

As informações preliminares de que a variante ômicron causaria uma covid mais leve e com menor risco de complicações levam muitos a seguirem argumentos do tipo: "melhor se infectar logo, ou de propósito, para se livrar da doença e seguir a vida com menos restrições".