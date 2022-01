Homem negro passa 6 dias preso nos EUA após polícia confundi-lo com suspeito branco

Há 53 minutos

Um homem negro passou seis dias na prisão, no estado americano de Nevada, depois que a polícia o confundiu com um suspeito de mesmo nome que é branco e tem o dobro de sua idade, diz um processo judicial.

Mas o mandado era, na verdade, para Shane Neal Brown, um homem branco de meia-idade com barba, alega a ação judicial.

O jovem não foi acusado de nenhum crime — e agora está processando os departamentos de polícia das cidades de Las Vegas e Henderson por danos. Ele pede uma indenização de US$ 500 mil.

Uma porta-voz da cidade de Henderson, em Nevada, disse à imprensa americana que o rapaz havia sido detido dentro da legalidade por dirigir com a carteira suspensa. E não fez referência à acusação de erro de identificação na ação judicial.

O processo afirma que os policiais pensaram erroneamente que Brown era Shane Neal Brown, um homem branco com cabelos castanhos, olhos azuis e barba.

Hoje com 51 anos, ele foi preso pela primeira vez por um crime em 1994, antes mesmo de o jovem Brown nascer, informa a imprensa americana.

"Durante sua detenção ilegal, Shane Lee Brown explicou repetidamente a vários policiais e supervisores desconhecidos de Henderson que ele não era o 'Shane Brown' branco de 49 anos que era alvo do mandado criminal", diz o documento judicial.

Ele acusa as autoridades de não adotar a "diligência devida" ao comparar sua foto com a imagem de arquivo do homem branco mais velho.