Os cientistas que tentam recriar o sol para gerar energia limpa

Há 1 hora

Há anos, a ciência tenta recriar o poder do sol para gerar energia de baixa emissão de carbono.

Mas aproveitar a energia do Sol aqui na Terra não é fácil – envolve forçar átomos de hidrogênio a se fundirem, criando hélio e quantidades enormes de energia.

Significa aquecer o hidrogênio a uma temperatura absurda, usando imãs superpoderosos para manter a reação no lugar

Neste vídeo, conheça o reator, que fica em um armazém no condado inglês de Oxfordshire, que leva a temperatura do hidrogênio a cinquenta milhões de graus centígrados – o que é três vezes mais quente que o coração do sol.