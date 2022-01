Rússia x Ucrânia: o que é a Otan e qual seu papel na crise

Membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão avaliando até onde devem ir para ajudar a Ucrânia, diante de uma possível invasão russa.

O que é a Otan?

Os membros concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado membro.

Em 1955, a Rússia soviética respondeu à Otan criando sua própria aliança militar de países comunistas do Leste Europeu, o chamado Pacto de Varsóvia.

Após o colapso da União Soviética em 1991, vários países do antigo Pacto de Varsóvia se tornaram membros da Otan. A aliança agora conta com 30 membros.

Qual é a questão atual da Rússia com a Otan e a Ucrânia?

A Ucrânia é uma ex-república soviética que faz fronteira com a Rússia e a União Europeia.

Não é um membro da Otan, mas é um "país parceiro" — isso significa que há um entendimento de que pode ser autorizado a ingressar na aliança em algum momento no futuro.

A Ucrânia tem uma grande população de russos étnicos e vínculos sociais e culturais fortes com a Rússia. Estrategicamente, o Kremlin vê o país como o quintal da Rússia.

Com o que mais a Rússia está preocupada?

O presidente russo, Vladimir Putin, afirma que as potências ocidentais estão usando a aliança para cercar a Rússia e quer que a Otan cesse suas atividades militares na Europa Oriental.

Ele argumenta há muito tempo que os EUA não cumpriram com uma garantia feita em 1990 de que a Otan não se expandiria para o leste.

A Otan nega as acusações e diz que apenas um pequeno número de seus Estados membros compartilha fronteiras com a Rússia e que é uma aliança defensiva.

Muitos acreditam que o atual reforço das tropas russas na fronteira ucraniana pode ser uma tentativa de forçar o Ocidente a levar a sério as exigências de segurança da Rússia.

O que a Otan fez no passado em relação à Rússia e à Ucrânia?

Quando os ucranianos depuseram seu presidente pró-Rússia no início de 2014, a Rússia anexou a península da Crimeia, no sul da Ucrânia. Também apoiou separatistas pró-Rússia que tomaram grandes áreas do leste da Ucrânia.