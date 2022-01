Rússia x Ucrânia: 6 pontos para entender se guerra já começou

Há 1 hora

Todo mundo está tentando adivinhar as intenções do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia. Os Estados Unidos estão retirando funcionários da embaixada à medida que aumentam os temores de um conflito iminente. Mas ele talvez já tenha começado, escreve o especialista em segurança e defesa Jonathan Marcus*.

O risco de uma verdadeira guerra entre a Rússia e a Ucrânia domina as manchetes em várias partes do mundo.

Todas as perguntas óbvias estão sendo feitas. A Rússia vai atacar? O presidente Vladimir Putin está decidido a iniciar uma guerra? Ou a diplomacia pode garantir a paz?

Mas não podemos ler a mente do presidente Putin. Então elaboramos outra pergunta: como saber se as hostilidades começaram?

Tanques de guerra e mísseis

Fileiras de tanques russos cruzando as fronteiras da Ucrânia ou ataques aéreos contra posições ucranianas marcariam uma dramática escalada na crise e uma mudança para uma nova fase do conflito.

Provavelmente haverá sinais claros de um ataque iminente, diz Michael Kofman, especialista em forças armadas russas, do Center for Naval Analysis, com sede nos EUA.