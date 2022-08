Por que os vikings não eram como imaginamos

Há 23 minutos

Os genes dos vikings revelam que eles não eram parecidos com as imagens mais comuns que temos na cultura popular

"Tudo começou quando conseguimos sequenciar o primeiro genoma humano antigo", segundo relatou à BBC o geneticista evolutivo dinamarquês Eske Willerslev, professor da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

"Isso nos forneceu uma enorme quantidade de informações de indivíduos que podemos usar para deduzir o passado do ser humano", segundo ele.

"Depois que vimos que isso era possível, decidimos começar a explorar o passado humano em todo o mundo [para ver] como nos convertemos no que somos hoje."

Ao longo de seis anos, os pesquisadores analisaram restos humanos encontrados em mais de 80 sítios arqueológicos, incluindo túmulos vikings. Para entender o passado por meio do DNA antigo, a equipe sequenciou os genomas de 442 homens, mulheres, crianças e bebês da era dos vikings.

Um dos especialistas que trabalharam no projeto - Martin Sikora, da Universidade de Copenhague - notou que os restos mortais onde o DNA estava mais preservado eram os dentes e um osso chamado petroso ou temporal, que faz parte dos ossos das orelhas e é particularmente duro.

Extraindo o material genético dessas fontes, os especialistas conseguiram comparar o DNA desses povos com as sequências de DNA de mais de 1 mil indivíduos da Antiguidade e cerca de 4 mil seres humanos modernos. Este estudo - a maior análise genética de restos de vikings já realizada - demonstrou que seus genes provinham do sul da Europa e da Ásia.