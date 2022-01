Space X: o foguete descontrolado de Elon Musk que deve se chocar com a Lua

Há 1 hora

Um foguete lançado há quase sete anos pela empresa de exploração espacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, está prestes a colidir com a Lua e explodir.

Desde 2015, o foguete é puxado por diferentes forças gravitacionais da Terra, da Lua e do Sol, tornando seu caminho um tanto "caótico", explica o professor McDowell, do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, com sede nos EUA.