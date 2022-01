Escolas de condado nos EUA proíbem 'Maus', história em quadrinhos sobre o Holocausto

O conselho escolar de um condado do estado do Tennessee, nos EUA, decidiu proibir o uso da história em quadrinhos "Maus" em sala de aula. O livro ganhou em 1992 o prestigiado prêmio Pulitzer, a única HQ até hoje a conseguir o feito.

Na obra, o autor Art Spiegelman entrevista seus pais, judeus poloneses sobreviventes do Holocausto, para retratar o tempo deles como prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz.

No encontro dos membros do conselho escolar do condado de McMinn foi decidido que o livro era inapropriado para os alunos do oitavo ano, que estão na faixa de 13 e 14 anos.

Alguns participantes da reunião defenderam a inclusão do livro no currículo.

Ele comentou a decisão do conselho escolar no Tennessee na véspera do Dia de Memória do Holocausto (27/1): "Conheci tantos jovens que... aprenderam coisas do meu livro".