Ano Novo chinês: o que significa o Ano do Tigre e como data é comemorada na China e outros países

Wanyuan Song e Jeremy Howell

BBC News

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Aqueles nascidos no Ano do Tigre são considerados corajosos, competitivos e fortes

Esta terça-feira, dia 1º de fevereiro, marca o início do Ano Novo Lunar para 2022, uma data celebrada na China, na Ásia Oriental e por comunidades da região espalhadas pelo mundo.

As celebrações e o festival em torno da data incluem refeições e reuniões familiares, desfiles de rua e orações pedindo boa sorte para o ano que se inicia.

O que acontece no festival?

As celebrações começam com o nascer da segunda Lua nova após o solstício de inverno (21 de dezembro), o que pode acontecer em qualquer data entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.

Também conhecido como Festival da Primavera, as festividades do Ano Novo marcam a despedida do ano anterior e têm como objetivo trazer sorte e prosperidade para o período que se inicia.

Há banquetes familiares e espetáculos de rua, incluindo fogos de artifícios e grupos de pessoas vestidas grandes dragões que dançam ao som de música tradicional.

As principais celebrações ocorrem na noite de Ano Novo e no primeiro dia do novo ano. Na China, milhões de pessoas viajam, muitas vezes milhares de quilômetros, para celebrar a data com suas famílias.

As pessoas decoram suas casas com a cor vermelha para atrair boa sorte, e crianças recebem pequenas quantias de dinheiro em envelopes vermelhos, brilhantes.

O período inteiro de festas dura duas semanas, concluindo neste ano em 15 de fevereiro com o festival das lanternas, que marcas a chegada da Lua Cheia.

Desde os anos 1990, a população chinesa desfruta de uma semana de feriado, longe do trabalho, para celebrar o Ano Novo. Segundo o Ministério do Comércio chinês, os consumidores do país gastam neste período do ano cerca de 820 bilhões de yuans (cerca de R$ 700 bilhões) em compras e refeições.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Para os chineses, o vermelho é a cor da boa sorte e marca as comemorações

Ano do Tigre

Cada ano é associado a um dos 12 animais do horóscopo chinês. Este ano que começa é o Ano do Tigre, que sucede o Ano do Boi. Segundo a tradição local, aqueles nascidos no Ano do Tigre são corajosos, competitivos e fortes.

Em cantonês, a principal língua falada no sul da China e em Hong Kong, a mensagem de ano novo é "Gong Hei Fat Choy" (恭喜發財), que significa "desejo-lhe prosperidade". Em mandarim, a principal língua da China, as pessoas dizem "Xin Nian Kuai Le" (新年快乐), que significa simplesmente "feliz ano novo".

Quais as origens do festival?

Acredita-se que o Ano Novo chinês tenha surgido no século 14 antes de Cristo - 3.400 anos atrás, na Antiguidade -, quando a dinastia Shang governava o território chinês.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As celebrações de Ano Novo na China começaram na Antiguidade e mantêm-se fortes até hoje

Suas origens são cercadas de lendas. Segundo uma delas, um monstro chamado Nian ("ano" em chinês) atacava aldeões no começo de cada ano. Nian tinha medo de ruídos altos, de luzes brilhantes e da cor vermelha. As pessoas, então, usaram esses instrumentos para expulsar o monstro.

Como o dragão é um símbolo chinês de poder e boa fortuna, muitas áreas do país celebram o ano novo com a dança do dragão, em que um longo boneco de dragão, formado por uma fila de pessoas, desfila pelas ruas como um dos destaques da festa.

O Ano Novo também é a época em que as pessoas limpam suas casas completamente e meticulosamente para se livrar de qualquer má sorte deixada pelo ano que termina.

Como outros países asiáticos celebram?

No Vietnã, o dia é chamado Tết Nguyên Đán, ou Tết,o que significa Festival da Primeira Manhã do Primeiro Dia. As pessoas limpam suas casas e as decoram com flores, como flores de pêssego e kumquats. O rosa da flor de pêssego representa energia, e o kumquat representa prosperidade.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As celebrações do Ano Lunar no Vietnã incluem danças de leões

Na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, é celebrado o Seollal, que dura três dias. Famílias coreanas servem comida a seus ancestrais em um ritual chamado Charye, para receber bênção para o ano que se inicia.

Na Coreia do Sul, a Spam, uma mistura de carne de porco enlatada, tornou-se um popular presente de ano novo. Pessoas pagam até US$ 75 (cerca de R$ 400) por cestas de presentes com as latas de carne.

Na Mongólia, o festival é chamado de Tsagaan sar, ou Festival da Lua Branca. As pessoas oram em ovoo - pilhas de pedras usadas como altar ou santuário. Elas também trocam garrafas de rapé (recipiente para tabaco), que acreditam unir as pessoas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A cidade de Nova York realiza uma das maiores celebrações do Ano Novo Lunar

Como é celebrado mundo afora?

A cidade americana de Nova York realiza uma cerimônia de foguetes, em que cerca de 600 mil pequenos fogos são detonados no parque Sara D. Roosevelt. Há danças de bonecos de leões e desfiles pelas ruas do bairro de Chinatown.

Cingapura organiza um desfile de ruas chamado Chingay, que conta com figuras infláveis, fantasias coloridas, apresentações ao vivo e fogos de artifício.

A cidade de Manchester tem uma das maiores e mais antigas comunidades chinesas no Reino Unido, e nas festividades de ano Ano Novo seu dragão de 53 metros desfila pelas ruas na direção do bairro de Chinatown.

