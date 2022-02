A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que Bolsonaro deve fazer em controversa visita à Rússia

Há 9 minutos

O presidente Jair Bolsonaro confirmou no fim de janeiro sua controversa viagem à Rússia em fevereiro, em meio a uma escalada de tensões militares na fronteira entre Rússia e Ucrânia.

"Ele [Vladimir Putin] é conservador sim. Eu vou estar mês que vem lá, atrás de melhores entendimentos, relações comerciais. O mundo todo é simpático com a gente", disse Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Há meses os russos estacionam tropas em pontos estratégicos próximos ao território ucraniano e exigem a proibição do ingresso da Ucrânia na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), algo que países como os EUA refutam.