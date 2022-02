A onda de renúncias de assessores que eleva pressão sobre Boris Johnson

Há 1 hora

Martin Reynolds e Dan Rosenfield (no alto na foto, acima de Boris Johnson) são dois dos que pediram demissão do governo britânico

As renúncias ocorrem em um momento em que Boris Johnson enfrenta questionamentos vindos de dentro de seu próprio partido, o Conservador, depois de ter sido revelado que, nos meses de lockdown britânico durante a pandemia, foram realizadas confraternizações na sede do governo britânico (e Johnson participou de ao menos três delas). O caso foi alvo de uma investigação civil e agora é motivo de um inquérito policial.

Doyle disse a sua equipe que "as últimas semanas (quando o governo esteve sob escrutínio) foram muito difíceis para minha vida familiar", mas agregou que já tinha intenção de sair após dois anos no cargo.

O comentário, do qual Johnson mais tarde recuou, foi feito na segunda-feira, quando o premiê estava sob questionamento dos demais parlamentares por conta do relatório a respeito das festas em Downing Street.

A onda de renúncias coincide com uma crescente insatisfação dentro do Partido Conservador. Segundo apuração da BBC, há ao menos 17 parlamentares do partido que submeteram cartas de não confiança em Boris Johnson - para que se abra uma votação de não confiança, porém, seriam necessários 54 pedidos do tipo.