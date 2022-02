Como assassinato brutal de congolês no Rio gerou revolta no Brasil e no mundo

Há 1 hora

O brutal assassinato do congolês Moïse Kabagambe no Rio de Janeiro causou tristeza e indignação não só no Brasil, mas também entre a comunidade internacional.

O rapaz de 24 anos foi espancado até a morte no dia 24 de janeiro, depois de, segundo sua família, cobrar o pagamento de duas diárias atrasadas no quiosque onde trabalhava na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Moïse se mudou do Congo em 2011 com a mãe e os irmãos, como refugiado político, para fugir da guerra e da fome.

Três homens foram presos até agora pelo crime.

No Brasil e no mundo, a notícia repercutiu acompanhada de debates sobre o racismo e a xenofobia brasileira.