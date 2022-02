Como é feita operação de resgate de menino preso em poço há 5 dias

Há 43 minutos

Crédito, AFP Legenda da foto, Um buraco lateral foi cavado verticalmente para chegar ao menino

A operação de resgate do menino Rayan, de 5 anos, que está preso em um poço no Marrocos, está em seu quarto dia e se aproxima do fim, segundo bombeiros e socorristas que atendem à ocorrência.

Rayan caiu em um poço de 32 metros (o equivalente a 10 andares) na terça (1º), e o resgate começou oficialmente no dia seguinte. Entenda como está sendo feita a operação.

Crédito, AFP Legenda da foto, Pessoas aguardam ansiosas o resgate de Rayan

Poço estreito

O poço onde Rayan está tem 45 cm de largura na abertura, mas se torna mais estreito em trechos de sua extensão. Não é possível para os bombeiros descerem pela abertura existente, mas eles estão descendo água, comida e oxigênio por ela. Uma câmera também foi descida por essa abertura para observar a situação da criança. As autoridades correm contra o tempo porque as temperaturas na região podem ser fatais no inverno.

Para retirada do menino do local, esquipes de resgate cavaram um túnel vertical paralelo ao poço, que foi reforçado com uma tubulação de aço para evitar desmoronamento.

Crédito, AFP Legenda da foto, Dificuldades do terreno fizeram o resgate demorar vários dias

Grandes escavadeiras foram utilizadas para retirar a terra. Os riscos de segurança e a dificuldade do terreno fizeram com que a escavação demorasse três dias.

No momento, no quarto dia, a profundidade necessária já foi atingida e os bombeiros cavam um túnel horizontal para chegar até a criança. Para evitar deslizamentos, a escavação está sendo feita com pás e com as mãos - este é o momento mais delicado da operação.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Grandes escavadeiras foram usadas na operação

A operação envolve especialistas em engenharia topográfica, dezenas de bombeiros e socorristas.

Os pais do menino aguardam na superfície. Uma ambulância e um helicóptero também já estão no local para prestar socorro o mais rápido possível assim que ele foi retirado do local.

A operação tem mobilizado o país e centenas de pessoas observam o resgate, que também está sendo transmito ao vivo em redes de televisão.

A última atualização do estado de saúde de Rayan foi feita pelo comitê que supervisiona o resgate às 13h deste sábado (5). Ele está vivo, recebendo suprimentos de oxigênio, mas está com alguns ferimentos.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.