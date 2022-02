Os ursos polares que 'tomaram' estação meteorológica abandonada no Ártico

Dmitry ficou hipnotizado com a visão das enormes criaturas que olhavam despreocupadamente pela janela do prédio abandonado

A última expedição de Dmitry tinha como destino uma reserva natural reconhecida pela Unesco: a ilha Wrangel, em Chukotka, no Ártico russo. O objetivo: fotografar ursos polares, um sonho antigo dele.

Na sua jornada, ele cruzou em uma estação meteorológica abandonada com um grupo de ursos que se tornou famoso em todo o mundo depois que as impressionantes imagens de Dmitry foram compartilhadas por várias pessoas nas redes sociais.

O Serviço Russo da BBC conversou com Dmitry sobre seu encontro com os ursos, que já lhe rendeu um prêmio na Rússia de fotos da natureza.

De acordo com entidade, até 200 ursos polares morrem na Rússia nas mãos de caçadores ilegais todos os anos

"Eu tirei fotos de ursos polares no passado em lugares diferentes, mas elas não eram boas. Então, minha equipe e eu fomos especialmente para Chukotka para tirar fotos de alta qualidade", explica Dmitry.

Tempestade à frente

Dmitry e seus amigos começaram sua viagem em Anadyr, a capital administrativa de Chukotka - o distrito autônomo mais a leste dentro do território russo.

O número atual desses animais no Ártico russo é estimado entre 5.000 e 6.000

Drone com câmera

Ele não se aproximou a pé. Em vez disso, Dimitry usou um drone com câmera para começar a tirar fotos.

"Soube de muitas histórias e vi um grande número de fotos com ursos polares", diz ele. "Mas eu nunca tinha visto nada assim."

Dmitry Kokh usou um drone para capturar as imagens dos ursos

De fato, a escolha do abrigo - um prédio abandonado - pode ser um sinal da ameaça que esses animais enfrentam na natureza.

Escondendo-se dos caçadores

A caça a ursos polares é proibida na Rússia, mas "as pessoas os perseguiram no passado e ainda existem caçadores ilegais", diz Dmitry.

De acordo com a filial russa do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW, na sigla em inglês), até 200 ursos polares morrem na Rússia nas mãos de caçadores ilegais todos os anos.

O número atual desses animais no Ártico russo é estimado entre 5.000 e 6.000.

Debaixo d'água

Ele já colocou sua câmera debaixo d'água antes para capturar a beleza de cachalotes (o maior mamífero com dentes do mundo, o que o diferencia das baleias), mas agora ele quer fazer isso com ursos polares e fotografar esses majestosos animais enquanto nada.