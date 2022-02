Policial resgata cão de carro em chamas nos EUA

8 fevereiro 2022, 14:27 -03

Imagens de uma câmera presa ao corpo do agente Gregorek, do condado de Douglas, nos Estados Unidos, registraram o momento em que o policial resgatou um cão de um carro em chamas.

O animal, que é da raça weimaraner e se chama Hank, salivava intensamente no momento da chegada do socorro.

Segundo Gregorek, a dona do animal, que não estava presente no momento do incidente, mas chegou depois, é veterinária e checou as condições físicas do animal.