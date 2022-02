Maior apreensão de bitcoins roubados recupera R$ 26 bilhões em criptomoeda

9 fevereiro 2022, 07:31 -03

Em 2016, um hacker supostamente fugiu com quase 120 mil bitcoins, hoje avaliado em cerca de US$ 5 bilhões

Os fundos roubados por um hacker que invadiu uma bolsa de criptomoedas em 2016 foram avaliados em cerca de US$ 71 milhões na época. No entanto, com o aumento do valor do bitcoin, o montante subiu para mais de US$ 5 bilhões.