Como esquiadora prodígio acabou envolvida em disputa geopolítica entre EUA e China

Há 1 hora

Aos 18 anos, a sino-americana Eileen Gu já é considerada um prodígio do esqui — em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China, na última segunda-feira (7/2), ela fez jus às expectativas e conquistou o ouro no estilo livre big air para mulheres em seu terceiro e último salto.

Gu venceu oito competições internacionais de esqui, tendo ganhado ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2020 em Lausanne, na Suíça, e três medalhas nos X Games de Inverno de Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos, no ano passado.

Mas ela não está no centro das atenções apenas por causa do seu desempenho.

Natural de San Francisco, no Estado americano da Califórnia, Gu está representando a China, não os EUA, no evento — e essa decisão acabou desencadeando uma discussão global sobre geopolítica e representação, especialmente num momento em que as relações entre os dois países passam por um momento delicado.