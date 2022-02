Rússia x Ucrânia: os desdobramentos da crise e o alerta da Casa Branca sobre possível invasão

O secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, alertou seu correspondente russo que uma invasão russa da Ucrânia teria "consequências trágicas" para ambos os países. Mas Sergei Shogiu respondeu que as crescentes tensões militares na Europa "não são nossa culpa".

Tensão há anos

As tensões atuais ocorrem oito anos depois que a Rússia anexou a península da Crimeia, no sul da Ucrânia. Desde então, os militares da Ucrânia estão presos em uma guerra com rebeldes apoiados pela Rússia em áreas do leste perto das fronteiras da Rússia.