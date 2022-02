Rússia x Ucrânia: Biden volta a advertir Putin sobre custos de invasão

Há 41 minutos

As tropas russas também estão realizando exercícios militares na Bielorrússia, no norte, enquanto outros exercícios navais no Mar de Azov, no sudeste, levaram a acusações de que o Kremlin estaria bloqueando o acesso da Ucrânia ao mar.