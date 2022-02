Rússia x Ucrânia: as chances de uma saída diplomática para a crise

Há 21 minutos

Mas, de acordo com um comunicado de Downing Street (sede do governo britânico), Johnson e Biden avaliaram que ainda há uma "janela crucial" para a diplomacia.

No mesmo dia, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que "as possibilidades estão longe de se esgotarem", referindo-se a alternativas ao conflito. Os comentários do ministro, expressos em uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, estão sendo interpretados como uma clara concessão às negociações, de forma a aliviar as tensões.