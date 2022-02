A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como visita de Bolsonaro a Putin é vista na Rússia

Há 1 minuto

O encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente russo, Vladimir Putin, previsto para o dia 16 de fevereiro, é visto no país como uma oportunidade para Moscou aproveitar o recente "esfriamento" das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Já Bolsonaro buscaria mostrar força em meio às dificuldades que ele deverá enfrentar nas eleições deste ano.