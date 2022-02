Raro bebê de tubarão-fantasma é descoberto na Nova Zelândia

Há 1 hora

Cientistas da Nova Zelândia descobriram um raro tubarão-fantasma bebê, uma espécie pouco conhecida de peixe que vive nas profundezas sombrias do oceano.

Os cientistas dizem que a descoberta aprofunda a compreensão do estágio juvenil da espécie.

Fim do Talvez também te interesse

"As espécies de águas profundas são geralmente difíceis de encontrar e, como os tubarões-fantasma em particular, tendem a ser bastante enigmáticas", diz ela à BBC. "Então, nós simplesmente não os vemos com muita frequência."