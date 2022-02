Eleições na Hungria: Orbán enfrenta seu adversário mais difícil em 12 anos

Há 1 hora

Após 12 anos no poder, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, do partido conservador de direita Fidesz (União Cívica Húngara), tentará se reeleger em abril para mais oito anos de mandato. Mas seu governo conservador enfrenta um forte desafio de uma aliança de seis partidos da oposição.

Mas Orbán tem diversos tipos de vantagem. Seu governo domina a mídia e conta com enormes recursos financeiros: só seus gastos com anúncios nas redes sociais são três vezes maiores que os dos partidos da oposição.

Nesta semana, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro desembarca na Hungria para visita oficial em que se encontrará com Orbán.

Fim do Talvez também te interesse

Péter Márki-Zay — o opositor

A igreja de Santo Estêvão na cidade de Mako, no sul da Hungria, fica lotada em uma manhã de domingo. A congregação obedientemente usa máscaras, sempre cautelosa, mesmo com a pandemia na Hungria perdendo força.

Fim do Podcast

Com 49 anos, ele é nove anos mais novo que Orbán. É mais alto, mais em forma e tem ainda mais filhos — sete contra os cinco de Orban.

E enquanto Viktor Orbán habilmente consegue neutralizar as críticas que vêm da esquerda liberal, Marki-Zay o ataca em seu próprio campo, a direita. A alardeada defesa da nação por Obrán e seu partido Fidesz é uma mentira, ele sugere.

"Estou convencido de que ele não é um patriota", diz Marki-Zay. "Ele também não é cristão. Eles não têm princípios e valores nacionalistas ou religião. Eles são oportunistas. Orbán é o pragmatista supremo. Ele faria qualquer coisa para ficar no poder e enriquecer."

Desde que ele venceu as primárias da oposição no outono passado, o governo lançou uma campanha sem precedentes contra o político.

Cartazes em todas as esquinas e pequenos anúncios em vídeo no YouTube o retratam como "mini-Feri" — o fantoche do ex-primeiro-ministro socialista Ferenc Gyurcsany, cujo partido DK faz parte da coalizão de seis partidos que o apoia.