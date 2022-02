A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Otan: o que é e por que Rússia não quer que Ucrânia entre

Há 45 minutos

A Ucrânia tem expressado sua intenção em se converter em um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a aliança político-militar mais importante do mundo.