O 'erro' do padre católico que anulou milhares de batismos nos EUA

Um erro de um padre católico que atuou no Brasil levou à anulação de milhares de batismos que ele realizou ao longo de muitos anos nos Estados Unidos.Autoridades eclesiásticas dizem que o pároco colombiano Andrés Arango usou a palavra "nós" em vez de "eu" durante os rituais.Os católicos acreditam que somente Jesus Cristo tem o poder de batizar — não a comunidade em geral ou a Igreja.Arango renunciou ao cargo e pediu desculpas.Segundo a Diocese Católica de Phoenix, no Estado americano do Arizona, Arango estava recitando incorretamente as palavras usadas para batismos até 17 de junho de 2021. A Igreja declarou inválidos todos os batismos que ele realizou até essa data.Os registros mostram que Arango chegou à paróquia de Phoenix como padre em fevereiro de 2013. Anteriormente, ele foi diretor de um ministério católico no campus da Califórnia. Entre 1995 e 2000, atuou como professor e padre no Brasil, na Arquidiocese de Salvador. Arango nasceu em Medellín, na Colômbia.Em comunicado enviado à BBC News Brasil, a Arquidiocese de Salvador informou que "está à disposição para acolher as pessoas que precisam de mais informações ou que foram batizadas pelo padre Andrés Arango, para que possam ser orientadas". Não está claro quantos batismos são agora considerados inválidos, embora a imprensa americana tenha estimado o número na casa dos milhares. As autoridades da Igreja estão pedindo que as pessoas batizadas por Arango ou tiveram seus filhos batizados se apresentem.No centro da controvérsia está o uso de Arango da palavra "nós" em vez de "eu" na frase "eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo".Em uma carta aos fiéis católicos locais, o bispo de Phoenix, Thomas Olmstead, disse que um "estudo cuidadoso" das palavras conduzido por autoridades locais, em consulta com autoridades do Vaticano em Roma, os levou a declarar os batismos inválidos.Deepak Sarma, professor de estudos religiosos da Universidade Case Western Reserve, no Estado americano de Ohio, diz à BBC que, na religião, palavras individuais podem ser "poderosas" e "transformadoras"."Nesse caso... quando a palavra 'nós' é usada, parece implicar que há uma comunidade de fiéis fazendo o batismo", explica. "A Igreja Católica ensina que quando uma pessoa batiza, é realmente Cristo quem está trabalhando por meio dessa pessoa."