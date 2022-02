O 'erro' do padre católico que anulou milhares de batismos nos EUA

Segundo a Diocese Católica de Phoenix, no Estado americano do Arizona, Arango estava recitando incorretamente as palavras usadas para batismos até 17 de junho de 2021. A Igreja declarou inválidos todos os batismos que ele realizou até essa data.

Os registros mostram que Arango chegou à paróquia de Phoenix como padre em fevereiro de 2013. Anteriormente, ele foi diretor de um ministério católico no campus da Califórnia. Entre 1995 e 2000, atuou como professor e padre no Brasil, na Arquidiocese de Salvador. Arango nasceu em Medellín, na Colômbia.

Não está claro quantos batismos são agora considerados inválidos, embora a imprensa americana tenha estimado o número na casa dos milhares. As autoridades da Igreja estão pedindo que as pessoas batizadas por Arango ou tiveram seus filhos batizados se apresentem.

No centro da controvérsia está o uso de Arango da palavra "nós" em vez de "eu" na frase "eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo".