Por que EUA e Otan acreditam que Rússia ainda busca pretexto para invadir a Ucrânia

Há 1 hora

Escola infantil no leste da Ucrânia atingida por bombardeio. Dois lados do conflito divulgam versões conflitantes sobre o que ocorreu

A ideia de que o governo de Vladimir Putin possa criar uma situação favorável para justificar a ofensiva também foi levantada por outros líderes ocidentais, entre eles o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Jens Stoltenberg.

O que está por trás das acusações?

Nesta quinta, porém, as alegações se tornaram mais acentuadas por conta de relatos de bombardeios na região de Donbas, no leste da Ucrânia, onde rebeldes apoiados pela Rússia lutam contra tropas ucranianas desde 2014.

Até agora há poucas informações sobre o que exatamente aconteceu e os dois lados do conflito divulgam versões conflitantes sobre o ataque. Mas uma das informações divulgadas dá conta de que uma escola infantil com crianças em seu interior teria sido atingida pelo bombardeio.

A crise

Ao mesmo tempo, um representante da ONU disse no Conselho de Segurança do órgão que as tensões ao redor e na Ucrânia estão mais elevadas do que em qualquer outro momento desde 2014.