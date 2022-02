As 3 principais rotas que a Rússia pode usar se decidir invadir a Ucrânia

Há 20 minutos

Rota 1 — Belarus

Se a Rússia busca uma mudança total de regime na Ucrânia, um ataque do norte é muito possível, diz à BBC Michael Kofman, diretor do CNA, uma organização de pesquisa americana.

Do lado russo, um ataque pode vir de Novye Yurkovichi e Troebortno, segundo Seth Jones, diretor do Programa de Segurança Internacional do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank sediado nos Estados Unidos.