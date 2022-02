Pequim 2022 | 'Foi arrepiante ver': as duras críticas a Eteri Tutberidze, a polêmica treinadora da patinadora russa Kamila Valieva

Há 1 hora

"Por que você deixou para lá? Explique-me, por quê?", perguntou a treinadora à sua discípula, embora mais tarde tenha passado o braço em volta do ombro da atleta, enquanto as duas aguardavam o placar.

Bach afirmou que ficou "muito, muito perturbado" com o que viu na televisão no evento e questionou como "como tratar um atleta com menos de 15 anos sob tanto estresse mental" pela equipe do Comitê Olímpico Russo.