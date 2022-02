Rússia x Ucrânia: o que é ataque de bandeira falsa e quando foi usado na História

O conflito no leste da Ucrânia se intensificou, com vários incidentes suspeitos

À medida que o conflito no leste da Ucrânia se intensifica, a Grã-Bretanha e os EUA suspeitam que a Rússia esteja planejando ataques de "bandeira falsa" com o objetivo de criar um pretexto para uma invasão.

O que é uma bandeira falsa?

Invasão alemã da Polônia, 1939

Eclosão da Guerra Russo-Finlandesa, 1939

Incidente no Golfo de Tonkin, 1964

A data de 2 de agosto de 1964 ficou marcada por uma batalha naval entre um destróier norte-americano e torpedeiros norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin, na costa do Vietnã.

O incidente do Golfo de Tonkin permitiu que os EUA aumentassem os ataques aéreos ao Vietnã do Norte

No entanto, o então presidente americano Lyndon B. Johnson e sua equipe decidiram acreditar na versão inicial dos eventos e apresentaram os incidentes ao Congresso como dois ataques não provocados às forças dos EUA pelo Vietnã do Norte.

Isso levou à Resolução do Golfo de Tonkin, que permitiu que o presidente Johnson iniciasse bombardeios no Vietnã do Norte e aumentasse muito o envolvimento militar dos EUA na Guerra do Vietnã.