Como decisão de Putin escala a crise na Europa

Há 55 minutos

O discurso feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda (21/02), em que reconheceu formalmente a independência de duas regiões no leste da Ucrânia, colocou em marcha uma série de movimentações de potências ocidentais como resposta ao pronunciamento ao vivo na TV russa .

No seu discurso televisionado, Putin dedicou um bom tempo para falar da história das relações entre Rússia e Ucrânia e disse, sem apresentar evidências, que Kiev atende os desejos do Ocidente.

A correspondente para o Leste Europeu da BBC, Sarah Rainsford, observa que "parecia que o presidente russo tirava uma mágoa de quase 20 anos do peito e partia para o revide".

Em outro momento do pronunciamento, ele afirmou que a Rússia foi "roubada" com o colapso da União Soviética em 1991.

Provocações

O tom e conteúdo do discurso, na análise de James Landale, representou uma mudança substancial na posição russa.

Até recentemente, ele observa, Putin seus ministros falavam da necessidade de retomar a negociação em torno dos acordos de Minsk - que definiria um arranjo político no leste da Ucrânia baseado em forma de federalismo dentro do território do país.