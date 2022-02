Putin reconhece regiões separatistas da Ucrânia; veja reações ao anúncio

Há 10 minutos

As decisões de Moscou aumentaram o temor de uma guerra na região — e, além dos receios, despertou também reações quase imediatas de organizações internacionais e de representantes de países ocidentais, incluindo o anúncio de novas sanções.

Fontes do governo britânico informaram que o Reino Unido também deve anunciar um conjunto de sanções à Rússia nesta terça-feira (22), com restrições a pessoas e organizações ligadas ao governo russo.

Mais cedo, a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, tuitou: "Não vamos permitir que a violação da Rússia de seus compromissos internacionais passe impune."

A Turquia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pediu que seus cidadãos deixem o leste de Ucrânia e se ofereceu para mediar o conflito.

Putin, por sua vez, afirmou que uma eventual adesão da Ucrânia à Otan seria uma "ameaça direta à segurança da Rússia" e disse que a organização ignorou as preocupações de seu país relativas a isso.

Poucas horas depois, uma nota em nome do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, foi publicada: "Eu condeno a decisão da Rússia de estender o reconhecimento às autodenominadas 'República do Povo de Donetsk' e 'República do Povo de Luhansk."