Rússia x Ucrânia: quais sanções podem ser impostas contra governo de Putin?

James Landale

Da BBC

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Diplomatas ocidentais estão se recusando a ser explícitos sobre penalidades específicas para manter o Kremlin na dúvida

Potências ocidentais estão ameaçando a Rússia com severas sanções econômicas para tentar impedir a invasão da Ucrânia.

O Senado dos EUA está montando uma lista de medidas que chama de "a mãe de todas as sanções" e o presidente americano, Joe Biden, diz que seu colega russo, Vladimir Putin, "nunca viu sanções como as que prometi que seriam impostas".

No entanto, diplomatas ocidentais estão se recusando a ser explícitos sobre penalidades específicas, para manter a Rússia na dúvida.

Na noite desta segunda-feira (21/2), Putin ordenou o envio de tropas a duas regiões controladas por rebeldes no leste da Ucrânia, Luhansk e Donetsk, após Moscou reconhecê-las como Estados independentes.

A Rússia disse que as tropas seriam para "manutenção da paz" nas regiões separatistas, que apoia desde 2014. Mas os EUA disseram que chamá-las de pacificadoras era "absurdo" e acusaram Moscou de criar um pretexto para a guerra.

O presidente da Ucrânia disse que seu país "não tem medo de nada nem de ninguém".

Na manhã desta terça-feira (22/2), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que vai revelar um "primeiro conjunto" de sanções econômicas contra a Rússia mais tarde. O premiê britânico disse que o Reino Unido "atingiria a Rússia com muita força". Ele acrescentou que "vamos fazer muito mais" se ocorrer uma invasão em grande escala da Ucrânia.

A expectativa é que ele apresente mais detalhes dessas medidas no Parlamento do Reino Unido.

Johnson disse que a Rússia violou a soberania da Ucrânia e "rasgou" a lei internacional, depois de enviar tropas para as regiões controladas pelos rebeldes.

Então, quais sanções o Ocidente pode estar planejando?

1. Restrições financeiras

Uma medida considerada seria excluir a Rússia do sistema conhecido como Swift — um serviço global de mensagens financeiras. É usado por milhares de instituições financeiras em mais de 200 países.

Isso efetivamente tornaria muito difícil para os bancos russos fazer negócios no exterior.

Essa sanção foi usada contra o Irã em 2012 e o país perdeu receitas de petróleo significativas e uma grande parte do comércio exterior.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Uma medida considerada seria excluir a Rússia do sistema conhecido como Swif

No entanto, essa sanção teria um custo econômico para países como Estados Unidos e Alemanha, cujos bancos têm vínculos estreitos com instituições financeiras russas.

A Casa Branca diz ser improvável que essa medida seja tomada como uma resposta imediata a uma invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Provavelmente, essa medida não estará no pacote de sanções inicial", disse o vice-conselheiro de segurança nacional dos EUA, Daleep Singh.

2. Operação com dólar

Os EUA poderiam proibir a Rússia de transações financeiras envolvendo dólares americanos. Essencialmente, qualquer empresa ocidental que permitisse que uma instituição russa negociasse em dólares enfrentaria penalidades.

Isso significaria que a Rússia seria extremamente limitada no que poderia comprar e vender em todo o mundo.

Isso pode ter um enorme impacto na economia da Rússia, já que a maior parte de suas vendas de petróleo e gás são liquidadas em dólares.

3. Dívida soberana

As potências ocidentais poderiam tomar medidas para bloquear ainda mais o acesso da Rússia aos mercados internacionais de dívida.

A capacidade das instituições e bancos ocidentais de comprar títulos russos já está restrita — essas restrições podem ser reforçadas.

Isso privaria o país do acesso ao financiamento de que precisa para que sua economia cresça. O custo dos empréstimos do país pode aumentar e o valor do rublo, a moeda russa, pode cair.

A Rússia preparou-se para isso reduzindo o montante da dívida detida por investidores estrangeiros.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sberbank, controlado pelo Estado, é um dos maiores bancos russos alvo de sanções da União Europeia

4. Bancos na mira

Os EUA poderiam simplesmente colocar na chamada lista negra (blacklist, em inglês) alguns bancos russos e tornar quase impossível para qualquer pessoa no mundo realizar transações com eles.

Moscou teria que socorrer os bancos e fazer o que pudesse para evitar o aumento da inflação e a queda da renda.

No entanto, isso teria um grande impacto negativo para os investidores ocidentais com dinheiro nesses bancos russos.

5. Controles de exportação direcionados

O Ocidente poderia restringir a exportação de commodities-chave para a Rússia.

Os EUA poderiam, por exemplo, impedir que empresas vendessem quaisquer produtos que contenham tecnologia, software ou equipamento americano.

Isso poderia envolver, em particular, microchips semicondutores, usados em tudo - carros, celulares, máquinas e eletrônicos em geral.

Isso teria como alvo não apenas os setores de defesa e aeroespacial da Rússia, mas grandes setores de sua economia.

6. Restrições de energia

A economia da Rússia é extremamente dependente da venda de gás e petróleo no exterior. As vendas são uma grande fonte de receita para o Kremlin.

O Ocidente pode tornar ilegal que países e empresas comprem petróleo dos grandes gigantes russos da energia, como Gazprom ou Rosneft.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Alguns políticos alemães estão relutantes em interromper o Nord Stream 2 por causa do impacto negativo na economia da Europa

Os EUA poderiam usar sua força diplomática para impedir que um novo gasoduto sob o Mar Báltico da Rússia à Alemanha — chamado Nord Stream 2 — entre em operação. Ele já foi construído, mas ainda está aguardando aprovação regulatória.

O presidente Biden disse: "Prometo que seremos capazes de fazer isso"

Mas qualquer restrição ao gás russo aumentaria os preços em toda a Europa, muitos dos quais dependem da energia do leste.

7. Indivíduos como alvo

Novas sanções podem ser direcionadas a indivíduos, incluindo não apenas associados de Vladimir Putin, mas também o próprio presidente russo.

Isso provavelmente envolveria punir atos de hostilidade contra a Ucrânia ou ameaçar sua soberania ou integridade territorial.

Congelamentos de ativos e banimentos de viagens são as opções mais prováveis. Mas muitas dessas sanções já estão em vigor e ainda não tiveram o impacto esperado no comportamento dos russos.

A esperança das potências norte-americanas e europeias é que a elite russa pressione Putin se eles não puderem acessar sua riqueza em países estrangeiros e educar seus filhos em escolas e universidades ocidentais.

8. Restrições em Londres

Algumas sanções podem ser impostas para restringir a capacidade dos russos de investir e viver em Londres.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Governo do Reino Unido prometeu combater o dinheiro russo ilícito que flui para Londres

Tal é a escala do dinheiro russo em bancos e propriedades no Reino Unido que a capital foi apelidada de "Londongrad" (algo como "Londresgrado", em tradução livre).

O governo do Reino Unido afirma que está lidando com esse problema ao exigir que as pessoas informem a origem do dinheiro.

Algumas organizações dos EUA querem que a Casa Branca pressione o Reino Unido mais fortemente.

Dificuldades para o Ocidente

Os países ocidentais traçaram planos para sanções coordenadas e severas se a Rússia lançar uma invasão total da Ucrânia.

Mas e se Moscou fizer apenas uma "pequena incursão", nas palavras de Joe Biden?

Há também a possibilidade de que a Rússia possa manter suas tropas cercando a Ucrânia por meses a fio para ameaçá-la, enquanto lança ataques cibernéticos para enfraquecê-la.

Diplomatas americanos e europeus dizem que os países ocidentais estão menos unidos em como responder a esses cenários.

Alguns países que têm relações mais estreitas com a Rússia — como Hungria, Itália e Áustria — podem não estar dispostos a implementar sanções, exceto após um ataque total.

A Rússia também poderia mitigar o impacto das sanções ocidentais ao buscar apoio na China e em outros aliados.

A conclusão é que as sanções econômicas mais eficazes geralmente têm um preço alto para aqueles que as impõem. Nem todos no Ocidente estão dispostos a tomá-las.

