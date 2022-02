Rússia x Ucrânia: o enfurecido discurso de Putin que tenta reescrever história da região

Há 1 hora

O discurso televisionado do presidente russo Vladimir Putin direto do Kremlin na segunda-feira (21/2) foi marcado por raiva, queixas históricas e desafios ao Ocidente.

Sarah Rainsford, correspondente da BBC no Leste Europeu, e Paul Adams, correspondente diplomático da BBC que está em Kiev, na Ucrânia, analisam os detalhes do discurso.

Sarah Rainsford: 'Parece uma tentativa de concorrer à presidência da Ucrânia'

Com esse discurso, Putin claramente não estava cedendo terreno em suas principais demandas de segurança: a expansão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) deve ser revertida, e a adesão ucraniana é uma linha vermelha. Ele reclamou que as preocupações da Rússia foram ignoradas como irrelevantes por anos e acusou o Ocidente de tentar "conter" o país como uma força global ressurgente.