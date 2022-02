Rússia x Ucrânia: Leópolis, a cidade ucraniana que é refúgio para quem teme invasão russa

"Eu fiquei extremamente preocupada lendo as notícias. Para estabilizar meu estado psicológico e viver sem ficar pensando apenas em guerra, decidi me mudar."

Anna é especialista em TI e consegue trabalhar remotamente. Ela está atualmente hospedada com parentes, mas planeja alugar sua própria casa.

A cidade não vive um clima de pânico, mas pelas ruas e nos cafés é possível perceber a ansiedade das pessoas. Mesmo estando muito longe das tropas russas, as pessoas aqui estão apreensivas com o futuro.

O prefeito de Leópolis, Andriy Sadovyi, com a diplomata americana Kristina Kvien

O empresário dinamarquês Jesper Lindholt vive em Kiev há anos, mas recentemente se mudou para Leópolis com sua esposa, sogra e um coelho de estimação. Ele dirige uma empresa de TI.

"Eu me sinto seguro aqui. Não acho que a Galícia [a parte da Ucrânia onde fica Leópolis] faça parte dos planos de Putin. Por quanto tempo ficaremos por aqui? Ninguém sabe. Mas eu espero que tudo isso acabe logo", ele diz.

As escolas secundárias estão ensinando alunos do último ano sobre os diferentes tipos de armas e treinando-os para usar rifles de ar. Os alunos também são treinados em primeiros socorros e como lidar com ataques de pânico.