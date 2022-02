Rússia x Ucrânia: 'Pode ser início de grande guerra na Europa', disse presidente Zelensky pouco antes de invasão russa

Há 1 hora

O discurso foi feito minutos antes de o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar uma "operação militar especial" na região de Donbas , no leste da Ucrânia, onde estão localizados os territórios rebeldes pró-Rússia de Donetsk e Luhansk.

Na manhã desta quinta, forças militares russas iniciaram uma ampla invasão da Ucrânia. Há relatos de tropas cruzando diversos pontos da fronteira e explosões perto das principais cidades ao redor do país — e não apenas na região de Donbas, onde grupos separatistas foram reconhecidos e apoiados recentemente pela Rússia.

No discurso antes da invasão, Zelensky disse que tentou, sem sucesso, conversar com Putin.

Fim do Talvez também te interesse

Zelensky mudou o idioma do discurso de ucraniano para russo para fazer um apelo emocional aos russos para que rejeitem um ataque, argumentando que estavam sendo enganados sobre a Ucrânia.

"Quem pode parar (a guerra)? As pessoas. Estas pessoas estão entre vocês, tenho certeza", disse ele.

"Se eles [Rússia] atacarem, se tentarem tomar nosso país — nossa liberdade, nossas vidas, as vidas de nossos filhos — vamos nos defender".

Soldados ucranianos da linha de frente receberam a visita do presidente Zelensky em 17 de fevereiro

"Dizem que somos nazistas, mas como um povo que perdeu mais de oito milhões de vidas com a vitória do nazismo pode apoiar o nazismo? Como posso ser nazista? Diga isso ao meu avô, que passou toda a guerra na infantaria do Exército soviético e morreu como coronel na Ucrânia", acrescentou.