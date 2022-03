Aborto na Colômbia: a 'onda verde' que está descriminalizando interrupção da gravidez na América Latina

Há 16 minutos

Mulheres em Bogotá comemoram decisão da Justiça que descriminalizou aborto na Colômbia; elas exibem as cores verdes, que simbolizam movimento

A Colômbia se tornou o sexto país da América Latina e do Caribe onde o aborto não é mais considerado crime.

A decisão histórica do Tribunal Constitucional colombiano na segunda-feira (21/2) , para o aborto até as 24 semanas de gestação, é a mais recente vitória de um movimento de mulheres chamado Marea Verde, ou Onda Verde.

Na última década, as ativistas da Onda Verde impulsionaram mudanças históricas em uma região que tem algumas das leis mais restritivas do mundo sobre o procedimento e onde a Igreja Católica, com sua postura antiaborto, é extremamente influente.