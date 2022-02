Rússia x Ucrânia: que sanções estão sendo impostas à Rússia e o que mais pode ser feito?

Forças militares russas iniciaram nesta quinta-feira (24/2) uma ampla invasão da Ucrânia . Há relatos de tropas cruzando diversos pontos da fronteira e explosões perto das principais cidades ao redor do país — e não apenas na região de Donbas, onde grupos separatistas foram reconhecidos e apoiados recentemente pela Rússia.

O que é uma sanção?

Sanções geralmente são feitas para prejudicar a economia de um país ou as finanças de determinados indivíduos, como políticos importantes. Elas podem incluir proibições de viagens e embargos de armas. Elas estão entre as medidas mais duras que as nações podem adotar — em vez de declarar guerra.