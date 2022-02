O início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 12 imagens

Há 1 hora

O primeiro dia de invasão tem sido marcado por imagens de veículos militares da Rússia cruzando as fronteiras da Ucrânia (a partir do norte, do sul, do leste e do oeste do país), estragos causados por mísseis, pessoas feridas, fuga em massa por estradas e ferrovias, filas em caixas eletrônicos, voos civis cancelados e moradores procurando abrigos subterrâneos.