Após invasão russa, embaixada do Brasil em Kiev pede aos brasileiros que fujam da Ucrânia se puderem

Há 42 minutos

A embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, divulgou uma nota na manhã de quinta-feira (24/2) com novas instruções para os cidadãos brasileiros que vivem no país do Leste Europeu, após a invasão da Rússia e o registro de ataques militares em várias localidades.