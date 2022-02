'Quero lembrar de hoje como pesadelo distante': o relato de ucraniano perto de fronteira com a Rússia

Há 41 minutos

Eram as primeiras horas da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que começou na madrugada desta quinta-feira (24/2), após a ordem expressa do presidente Vladimir Putin.

Os voos saindo do país foram cancelados, mas muitos usaram as estradas para chegar a cidades mais afastadas das zonas de conflito ou até para chegar a países vizinhos de carro.

Por residir próximo a um possível local de conflito, o ucraniano vinha dando entrevistas sobre o clima e as mudanças recentes do país nas últimas semanas.

"É triste saber que situações como essa ocorrem independentemente da vontade do povo ucraniano, que é pacificador, solidário, uma nação tranquila. O momento era favorável para nossa economia e, assim como em qualquer lugar do mundo, temos cidadãos educados, inteligentes e talentosos, que não querem e não merecem uma guerra."

As expectativas do tradutor para um futuro próximo é não ouvir mais sons de tiros ou explosões.

"Espero que meus amigos, vizinhos e todas as pessoas possam passear com suas crianças, fazer compras, ir ao parque... Até fazer churrascos, como vocês fazem aí no Brasil. Essa é nossa esperança. Mas eu não sei o que vai ser daqui para frente, é difícil prever."

Apesar do momento difícil e de incertezas, Oleg diz acreditar que os ucranianos sairão mais fortes do episodio.

"Consigo imaginar a mim e as pessoas que eu amo com saúde e mais experiência de vida no futuro. Só quero lembrar do dia em que vivemos hoje como um pesadelo distante. Se sobrevivermos a isso, sobreviveremos em qualquer lugar."