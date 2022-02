Rússia invade Ucrânia: o desespero e a confusão nas cidades na frente de batalha

Há 7 horas

As pessoas que vivem na cidade de Kostyantynivka, no leste da Ucrânia, não são estranhas à guerra, mas a invasão da Rússia as deixou temendo pelo futuro.

Desde o início da manhã, as filas se formaram nos caixas eletrônicos e nos postos de gasolina, enquanto as pessoas já se preparavam para o pior.

As ruas estavam mais silenciosas do que o normal na quinta-feira, enquanto as pessoas acompanhavam as notícias da invasão pela internet e pela televisão, enquanto mantinham contato com familiares e amigos de outras partes do país.