Rússia invade Ucrânia: um guia visual para entender o conflito

Imagens de satélite sugerem que a Rússia está enviando tropas para as fronteiras com a Ucrânia. A Rússia nega que esteja se preparando para uma invasão e acusa a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de ampliar as atividades na região.

Image caption A concentração de forças militares russas foi observada a cerca de 300 km da Ucrânia Image copyright by Maxar