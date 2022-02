Brasileiros na Europa saem de carro para resgatar conterrâneos na Ucrânia

25 fevereiro 2022, 15:24 -03

Agora, ele se prepara para sair de sua casa em Dublin, na Irlanda, e voltar ao país, sozinho, de carro, com uma missão bem diferente.

Seu objetivo é resgatar brasileiros que não têm como sair do país - por falta de voos e estoques de gasolina limitados nas cidades - em meio à guerra que começou na última quarta-feira (24/2) e levá-los até a fronteira da Polônia.

"Vejo, pelas redes sociais, que há muitos brasileiros em situação de vulnerabilidade, e por isso decidi ajudar. Aluguei uma van de nove lugares e vou entrar e sair pela Polônia, que ainda está com as fronteiras abertas", diz ele, que se planejou para levar mantimentos e galões de gasolina extras para o trajeto.

Rodolfo entrou em contato com os conterrâneos que precisam de ajuda por meio do grupo "Teto Brasuca" no Telegram. Ele não conhece pessoalmente nenhuma das pessoas que irá buscar, mas julga que a tarefa não se torna nem um pouco menos importante por isso.